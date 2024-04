Montella | Controlli dei Carabinieri | tre patenti di guida ritirate

(Di mercoledì 3 aprile 2024)deie nei comuni limitrofi: denunce, perquisizioni, sequestri eIl Comando Provinciale di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, ha predisposto, in occasione delle decorse festività pasquali, una serie di servizi straordinari per il controllo del territorio della Compagnia di, meta di numerosi turisti provenienti soprattutto dal napoletano e dal casertano. L’impiego maggiore diè stato concentrato soprattutto a Bagnoli Irpino (Altopiano del Laceno), a Caposele (Santuario di San Gerardo Maiella) e a(Verteglia e Santuario di San Francesco a Folloni). Nei due giorni di festa, circa una cinquantina iimpiegati ...

