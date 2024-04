Monkey Man | recensione | solido revenge movie che guarda a Occidente

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La nostradiMan,scritto, diretto e interpretato da Dev Patel: un’opera prima furente, violenta e citazionista che, pur provando a gettare luce sulle contraddizioni della società indianaMan, ovvero l’uomo scimmia. Titolo quantomeno curioso (ma ovviamente giustificato dal film) per l’opera prima di Dev Patel, che a sedici anni dal trionfo di The Millionaire debutta alla regia con una cavallo tra Oriente e, ma chepiù al secondo. Prodotto sotto l’algida del re Mida Jordan Peele quello di Patel è un esordio tutto sommato interessante, ma meno fulminante di quanto lo dipingano oltreoceano, ...

