Molti genitori alle prime armi rischiano di incorrere in comportamenti scorretti | che possono rivelarsi molto pericolosi Per questo Terre des Hommes ha cominciato a diffondere la conoscenza del fenomeno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Quando si è, quasi non si sa nemmeno come tenere in braccio il proprio bambino, come tenergli la testolina o le posizioni più consone per farlo stare meglio. Non è un peccato, succede, col tempo si imparano tutte le tecniche e i trucchi per rendere la vita del neonato più comoda possibile. Nel frattempo, però, una cosa è davveroimportante da sapere: per cercare di consolare o di far smettere il bimbo di piangere nei primi mesi di vita, non va mai scosso. Le conseguenzeesseregravi. ...