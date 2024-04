Molestie sessuali e minacce contro la badante | due anziani condannati a Perugia

(Di mercoledì 3 aprile 2024)la collaboratrice domestica. Accusati di avere, “con abuso di prestazione d’opera, relazioni domestiche e di coabitazione”, costretto una 47enne “a subire attipalpeggiandole varie parti del corpo, esibendo i propri organi genitali e minacciandola con un fucile se non avesse ceduto alle loro richieste”, nel processo di appello due, rispettivamente di 74 e 82 anni, sono statia cinque anni e tre mesi e cinque anni di reclusione e riconosciuti colpevoli di violenza sessuale. La vicenda è stata ricostruita daToday. Secondo l’accusa i due hanno abbracciato, palpeggiato e avvicinato la donna – allora regolarmente assunta dai due come– completamente nudi, ...

