Mo | raid nelle case | Idf arresta tre palestinesi in Cisgiordania

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ramallah, 3 apr. (Adnkronos) - Sono in corsomilitari israeliani in tutta lacon segnalazioni di arresticittà di Qalqilya e Hizma, situate a nord-est di Gerusalemme est occupata. L'agenzia di stampa Wafa riferisce che un giovane palestinese, identificato come Rami Al-Aqraa, è statoto a Qalqilya in seguito a un'irruzione nella sua casa e due uomini sono statiti nella città di Hizma.

EMPOLI Avevano preso di mira le scuole. Più per il gusto di fare danni che per rubare . Da novembre ad oggi, concentrandosi soprattutto nel periodo delle vacanze natalizie, avevano messo a segno ... (lanazione)

Roma, 4 marzo 2024 – Mentre le trattative per una tregua a Gaza si allontano – dopo il rifiuto di Israele di andare ai colloqui al Cairo accusando Hamas di non voler fornire la lista degli ostaggi ... (quotidiano)

A pochigiorni dalle elezioni presidenziali nella Federazione i partigiani russi anti Putin tornano, come già nel 2023, a compiere incursioni in territorio russo. A decidere il loro impiego a ... (quotidiano)

raid vs IRAN E ONG/ Dalla chiusura di Al Jazeera al cibo come arma, Israele ha alzato (ancora) la posta - Israele provoca l'Iran e affama i palestinesi: finché avrà armi dagli USA crederà di poter fare ciò che vuole. Anche colpire le Ong ...ilsussidiario

raid sulla ong, Biden contro il governo israeliano: «Indignato. Non è un incedente isolato» - DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE NEW YORK — «Indignato e con il cuore spezzato»: in una nota diffusa nella notte, il presidente Joe Biden critica duramente il governo di Israele non solo per l’uccisione di ...corriere

Le due facce della guerra di Gaza - Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dovuto affermare che l'esercito israeliano ha ucciso involontariamente, ossia per errore, i sette operatori umanitari della ong Wck, World central kitchen, ...italiaoggi