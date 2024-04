Mirko e Perla | tensione a “Casa Chi” dopo il “Grande Fratello” | volano frecciatine

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Personaggi tv., altain tvil “”:– Ad una settimana dalla fine delVatiero eBrunetti sono stati ospiti a “Chi” e non sono mancate delle reciproche. (continua a leggerele foto) Leggi anche: “”, la famosa coppia chiede una cifra choc per l’ospitata Leggi anche: Monia e Josh Rossetti, come li hanno beccatiVatiero eBrunetti a “Chi” non si sono risparmiati e hanno parlato senza filtri del loro ...