“Mio marito non c’è | vieni pure” | così scopre il tradimento della moglie grazie ai suoi pappagalli

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In un modo o nell’altro, i tradimenti vengono sempre smascherati. Certo, però, un uomoTurchia l’ha scoperto in un modo davvero esilarante. Il malcapitato in questione ha saputo infatti che laaveva l’amantealla parlantina deidue, uccelli noti per ripetere alcune parole che sentono. Infatti i due uccelli continuavano “cinguettare” la frase: “Mionon c’è,”. Neanche a dirlo, l’uomo non ci ha messo molto a capire come stavano le cose e – di conseguenza – a chiedere il divorzio. Ma le stranezze non finiscono qui: l’uomo ha deciso di citare a processo idue, chiamati a testimoniare in sua difesa, come è riportato anche su X nel post del suo ...

