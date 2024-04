MINT accelera lo sviluppo internazionale e conferma la leadership nel mercato enterprise software per l’ Advertising Resource Management - Dopo aver concluso il 2023 con una crescita del fatturato pari al 40% ed del numero di clienti pari al 70% rispetto all’anno precedente, confermando il trend degli ultimi 5 anni, MINT entra nel 2024 ...adnkronos

MINT chiude il 2023 con ricavi a +40 e accelera lo sviluppo internazionale - MINT, la società MadTech italiana nota per la piattaforma software di Advertising Resource Management, continua a crescere nel 2023 con un aumento del 40% dei ricavi ...engage

Primer | What’s driving Indian GDP surge: Public spending or private consumption - Massive capex spending, experts say, has caused GDP growth to accelerate. Private investment, they say, is also showing signs of revival.livemint