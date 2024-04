Minaccia di impiccarsi barricandosi in cella | ma il cappio gli sfugge | “Stava soffocando”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) VITERBO, TRAGEDIA SVENTATA NEL CARCERE DI MAMMAGIALLA: POLIZIA PENITENZIARIA SALVA LA VITA A DETENUTO CHE TENTA IL SUICIDIO. Carcere-di-Viterbo tentato suicidio (ilcorrieredellacitta.com)Tragedia sfiorata, l’ennesima, in un carcere del Lazio. Ieri, nel carcere di Viterbo, è solamente grazie al tempestivo e professionale intervento della Polizia Penitenziaria che si è impedito a un detenuto di togliersi la vita. La notizia arriva dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE per voce di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio: “Erano le ore 22 quando un detenuto, di origine maghrebina, ha messo in atto un barricamento all’interno della suaseguendo con un gesto dimostrativo dialla finestra. Purtroppo, al detenuto è sfuggito il controllo delfatto con le lenzuola ed è solo grazie all’intervento del ...