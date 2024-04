Mimì? Non me lo sono mai perdonato | Loredana Bertè crolla a Belve

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una vagonata di interviste pungenti. Scottanti e inattese rivelazioni. Francesca Fagnani ha dato il via a una nuova edizione diospitando in studio, Carla Bruni e Matteo Salvini. La prima a sedersi sull'insidioso sgabello e di fronte alla temuta agendina rossa è stata la cantante. Un colloquio intimo e profondo tra la regina del rock e la giornalista dagli artigli affilati è andato in onda ieri sera. Tra gli argomenti affrontati anche l'amicizia e i livori con Renato Zero e il rapporto non convenzionale con Bjorn Borg. Il tema che più ha messo in difficoltà l'artista, però, è stato quello della morte della sorella Mia Martini. "Lei e sua sorella avete avuto un eccezionale successo, in modi e tempi diversi. È esistita tra di voi una forma di rivalità?": questa la domanda iniziale posta dalla conduttrice. ...

Loredana Bertè: "Quella notte non risposi a Mimì, me ne pento amaramente": "Io sono stata privilegiata ad avere come sorella Mimì", dice Loredana ancora commossa. "Se non l'avessi avuta ci sarebbe stato un vuoto nella mia vita come quello di adesso". E aggiunge: "Con la ...

Loredana Bertè a Belve: dal matrimonio con Borg all'astinenza sessuale: Parlando dell'indimenticabile Mimì , la rocker ,originaria di Bagnara Calabra, ha dichiarato:" Il telefono ha squillato tutta la notte e io non ho mai risposto. Me ne pento amaramente perché non ...