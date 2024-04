Milena Cecchetto dice addio alla Regione Veneto e a 8mila euro netti al mese | «Meglio fare il sindaco» ?Cosa ha detto a Zaia? «Torno a fare ea tigre de Montecio»

Casa Cecchetto, il tempio pop di Claudio, Mapi Danna, Jodi e Leo: «Da papà abbiamo imparato la musica, da mamma le emozioni» - Intervista a Claudio Cecchetto, Maria Paola "Mapi" Danna, Jodi Cecchetto e Leo Cecchetto (in arte Oel). La loro casa è un tempio del pop: c'è il trono, una palla stroboscopica sopra al tavolo da ...corriere

Veneto, centrodestra al voto in ordine sparso. Già diviso in 10 comuni - VENEZIA - Unito in 6 Comuni, diviso in 10, in alto mare in 8. Così il centrodestra nei 24 Comuni del Veneto con più di 15mila abitanti che l’8 e il 9 giugno dovranno eleggere ...ilgazzettino

Rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia, il fronte veneto sul tavolo di Roma - Troppi scontri in vista delle elezioni, De Carlo fa intervenire il livello nazionale. Gli ultimi sondaggi danno il Carroccio superato anche da Forza Italia ...mattinopadova.gelocal