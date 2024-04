Milano | ricerca Annalect-Omg | ‘82% cittadini preoccupato per ambiente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 apr. (Adnkronos) – I milanesi sono i più preoccupati per l?ambiente tra idelle grandi metropoli europee e chiedono alle istituzioni di ?fare di più?. In testa alle aspettative rivolte alle istituzioni si trova il piantare più alberi nelle aree urbane. E’ quanto emerge dalla‘Milanesi e sostenibilità ambientale, un confronto con idi altre metropoli del mondo’, elaborata dalla divisionedi Omnicom Media Group e presentata oggi a Palazzo Marino, in occasione del lancio del primo progetto disostenuto da ‘Prospettiva Terra’. Sono l’82% i milanesi preoccupati per il futuro dell?ecosistema. Condividono questa sensazione con gli abitanti di New York e Los Angeles, mentre le altre città europee analizzate (Londra, Parigi, Berlino) ...