Milano | intitolato a Franco Basaglia giardino davanti all' ex Paolo Pini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 apr. (Adnkronos) - Di fronte al parco dell'ex, in via Alessandro Litta Modignani, a, è statooggi un, padre della riforma dell'assistenza psichiatrica in Italia e promotore di un nuovo modo di intendere la cura della malattia mentale. È stato scelto proprio quelperchéalla struttura aperta nel 1924 come succursale manicomiale e divenuta negli anni Sessanta l'ospedale psichiatrico più grande della città. Alla cerimonia di intitolazione sono intervenuti l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, la Presidente del Municipio 9, Anita Pirovano e la figlia di, Alberta. Insieme a loro anche ...