Milano | gli studenti occupano il liceo classico Carducci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Non si ferma l’ondata di occupazioni delle scuole superiori di. Questa mattina è stata la volta dello storicodi via Bertolo. Glinon sono entrati in classe e hanno fatto picchetto all’esterno per poi dichiarare occupato l’istituto. Le motivazioni vengono rivendicate in un comunicato fatto circolare tra i ragazzi. “Oggi – scrivono – abbiamo occupato il nostro. Vogliamo innanzitutto precisare che questo gesto politico, senza dubbio di forte impatto, non è rivolto al nostro singolo istituto, ma all’intero sistema in cui ci troviamo. Noi non siamo solo student?, ma la generazione che dovrà costruire il futuro di questa società, siamo cittadin?, per questo vogliamo e dobbiamo viverla attivamente. Non ...