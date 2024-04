Milano | alla Bam 300 sensori per misurare stabilità alberi e C02 stoccata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Pubblicato il 3 Aprile, 2024 (Adnkronos) –IoT sugliper monitorare in tempo reale la CO?e ladelle piante. E' stato presentato oggi a Palazzo Marino il primo progetto di ricerca sostenuto da 'Prospettiva Terra', che vedrà, per i prossimi 18 mesi, 300IoT – Internet of Things, sviluppati da Stefano Mancuso e Pnat posizionati su altrettante piante di Bam – Biblioteca deglidi, progetto della Fondazione Riccardo Catella, Botanical & Cultural partner di questa iniziativa. Pnat – spin-off dell'Università di Firenze premiato da Unece, Unido e Commissione Europea – in qualità di Science, Technology & Design partner di Prospettiva Terra ha messo a punto, insieme a Stefano Mancuso, ie ...