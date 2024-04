Milan | sul mercato arriva il difensore; intuizione per il rinnovo di Maignan

Francesco Camarda , attaccante del Milan Primavera, dopo i gol in azzurro ha segna to la rete della vittoria in casa della Juve in campionato (pianetamilan)

Milan, D'Ottavio vola in Germania…" - La Juventus non lavora solo in campo ma anche sul mercato in vista della prossima stagione dove i bianconeri sono chiamati a fare meglio. Proprio per questo motivo si lavora… Leggi ...informazione

Milan-Maignan, Ibrahimovic perde la pazienza: trattativa bloccata - Visualizzazioni: 1 Milan-Maignan, la trattativa in merito al rinnovo del portiere francese sta vivendo un periodo di certo non idilliaco. Andiamo a leggere qui di seguito gli ultimissimi sviluppi. Il ...calciostyle

Elettrodomestici (sempre più) intelligenti - Haier porta in casa un presente smart e iperconnesso, che mette al centro le persone e l’ambiente. Dal forno che cucina da solo grazie alla tecnologia bionica alla lavatrice in Classe a-40%, le novità ...living.corriere