Milan | Mauro | “Pioli lo tengo | con lui si tornerà a vincere”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Massimo, ex calciatore e opinionista, ha parlato del futuro dele in particolari del futuro di Stefano

Massimo Mauro è intervenuto a 'Tutti Convocati' su 'Radio24' e ha parlato della prestazione di Malick Thiaw in Monza- Milan 4-2 (pianetamilan)

Per la prossima sessione di Calciomercato del Milan , la Gazzetta lancia l’ipotesi Mauro Icardi : un’ipotesi che non mette d’accordo tutti Il Milan nella prossima estate vuole investire su un nuovo ... (dailymilan)

A proposito degli obiettivi di mercato del Milan , Mauro Tassotti ha parlato di Joshua Zirkzee , nel mirino dei rossoneri per l’estate Il Milan deve pensare al centravanti del futuro. Ormai sembra ... (dailymilan)

Italiano, possibile futuro al Napoli: il consiglio di Massimo Mauro - Ai microfoni di Mediaset l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato della Fiorentina e del tecnico Vincenzo Italiano.areanapoli

IL COMMENTO - Mauro: "Italiano Secondo me farebbe bene a restare alla Fiorentina" - Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset: "Mi concentro soprattutto su Bonaventura e Koopmeiners, giocatori tecnicamente bravissimi, che fanno gol, che ...napolimagazine

“Andrebbe al Milan”, clamoroso annuncio sull’ex Inter: l’opinionista non ha dubbi - Mauro Icardi: “Se Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe”. “Sarebbe capocannoniere in Serie A col Milan Sì, facile” Behrami ha poi fatto il paragone con ...spaziomilan