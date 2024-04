Milan | Marchetti | “Ibrahimovic è l’uomo proprietà Sul futuro di Pioli…”

Dopo gli errori, le sanzioni. Sono ore complicate per Marco Di Bello e Matteo Marchetti , i due arbitri finiti nell'occhio del ciclone per... (calciomercato)

Sky - Non solo Italiano: se il Milan non proseguirà con Pioli, ADL ci proverà seriamente - Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare delle idee del Napoli per l’allenatore del prossimo anno ...tuttonapoli

SKY - Marchetti: "Conte non se lo può permettere nessuno in Italia" - Luca Marchetti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport su Antonio Conte: "Conte non se lo può permettere nessuno in Italia, nemmeno la Juventus. Poi dipende se lui vuole accontent ...napolimagazine

Sky, Marchetti: “Ad oggi nessun club di A può permettersi Conte! Poi se si accontenta…” - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare del futuro di Antonio Conte ...tuttonapoli