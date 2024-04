Milan-Lecce | Tomori e Thiaw in diffida Ma l’inglese sarà titolare

Ruben Loftus-Cheek è squalificato per Milan-Lecce di sabato a 'San Siro': questa l'idea del tecnico per rimpiazzare in campo l'inglese (pianetamilan)

Ruben Loftus-Cheek è squalificato per Milan-Lecce di sabato a 'San Siro': questa l'idea del tecnico per rimpiazzare in campo l'inglese (pianetamilan)

Pongracic: “Con la Roma una grande prova, dobbiamo attivare il nostro coraggio” - Marin Pongracic è tornato a parlare dello 0-0 interno contro la Roma, partita in cui i salentini hanno più volte sfiorato il vantaggio nelle tante azioni prodotte: “ Anche nella prima partita contro l ...calciolecce

Milan, che notizia per Pioli: due rientri contro il Lecce - Stefano Pioli può sorridere in occasione della sfida tra Milan e Lecce. L’allenatore potrà fare affidamento su due rientri per la gara di sabato. Il Milan sarà di scena a San Siro nell’anticipo delle ...spaziomilan

Roma, Llorente in pole per sostituire Ndicka nel derby. Smalling resta in attesa di una chance - In realtà all’interno del centro sportivo c’erano anche Abraham e Pellegrini: il primo perché deve completare la sua quarta settimana completa di allenamento con la squadra; il capitano perché era ...ilmessaggero