Milan-Inter | per chi conta davvero il derby? Un fattore ‘esterno’

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è ilin programma eccezionalmente di lunedì (22 aprile) e che potrebbe valere lo scudetto per la squadra di Inzaghi qualora il distacco in classifica rimanesse uguale (+14 punti). Ma per chidi più questa stracittadina? OBIETTIVO REALE? –è il tanto chiacchieratoin programma lunedì 22 aprile, eccezionalmente un Monday Night per via degli impegni rossoneri in Europa League. Se ne parla da quasi un mese poiché, qualora il vantaggio dell’in classifica sui rossoneri dovesse rimanere uguale, vale a dire +14 punti, proprio la stracittadina potrebbe diventare la partita scudetto. Un discorso certamente accattivante e affascinante per i tifosi, sia quelli nerazzurri che quelli rossoneri: da una parte c’è chi ...