(Di mercoledì 3 aprile 2024) Inon mentono quasi mai. E raccontano molto chiaramente come ilabbia cambiato decisamente marcia in un girone di ritorno e in...

Milan, il destino di Pioli è nelle mani di Ibrahimovic: perché i numeri da scudetto possono non bastare - I numeri non mentono quasi mai. E raccontano molto chiaramente come il Milan abbia cambiato decisamente marcia in un girone di ritorno e in un 2024 non così lontani.calciomercato

Spal, Di Carlo: “Il nostro destino dipende unicamente da noi: compatti per raggiungere il nostro obiettivo” - L’allenatore della Spal Mimmo Di Carlo ha scritto su Facebook un proprio pensiero in merito al finale di campionato: “Sappiamo che il nostro destino dipende esclusivamente da noi. Uniti e compatti ...trivenetogoal

Milan, rinnovo Calabria a rischio La nostra verità - Milan, andremo qui di seguito a fare chiarezza in merito ad ... Infine, Mattia De Sciglio, esterno destro, potrebbe essere destinato a un trasferimento definitivo dopo un periodo altalenante in ...calciostyle