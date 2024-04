Milan e Juventus | duello di calciomercato per Lacroix | costo abbordabile

Repubblica - ADL vuole stupire: Possanzini del Mantova per la panchina - Scelto il nuovo ds, ovvero Manna della Juventus, è tempo adesso di pensare alla panchina. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica tratta il tema nuovo allenatore per il Napoli.tuttonapoli

CDS - Manna, accordo triennale con il Napoli, è un colpo in pieno stile Aurelio De Laurentiis - Non solo un manager: il vice di Cristiano Giuntoli alla Juventus; un professionista che Giuntoli stima e che in tanti considerano il leader della Next Gen dei dirigenti. Accordo triennale con opzioni, ...napolimagazine

Cds - Manna colpo alla ADL: accordo triennale, c'è un'etichetta che piace da morire al patron - Un colpo alla De Laurentiis. All’improvviso, dalla sua lista invisibile conservata nel taschino della giacca fantasma, il presidente ha tirato fuori il nome del ds ...tuttonapoli