Milan | Adli e Calabria | rinnovo per due E Mike che fa? I dubbi di Maignan e lo spauracchio Bayern

(Di mercoledì 3 aprile 2024)o, 3 aprile 2024 – Prosegue la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio a San Siro contro il Lecce: aello Tommaso Pobega e Simon Kjaer hanno anche oggi svolto un allenamento differenziato per recuperare al meglio dai rispettivi problemi fisici. Per la sfida casalinga contro i salentini, alla caccia di punti salvezza, Stefano Pioli non potrà fare affidamento su Ruben Loftus-Cheek: il centrocampista ex Chelsea, infatti, sarà indisponibile per squalifica in quanto nel corso della gara in trasferta contro la Fiorentina si è fatto ammonire ed è così scattata la diffida. Al suo posto, oltre all’ipotesi di spostare Pulisic puntando su Chukwueze come esterno destro, resta viva l’idea di avanzare Ismael Bennacer sulla linea della trequarti: l’algerino già in passato ha ricoperto questo ruolo e, in caso la scelta tattica si ...