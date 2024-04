Migranti | Mattarella | ' efficace collaborazione con Costa d' Avorio'

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente Ouattara per il contributo che la comunità ivoriana che vive in Italia offre al nostro Paese, alla sua economia. Questo ci ha indotto a riflettere su come tradurre in flussi ordinati e legali il fenomeno migratorio, oggi così disordinato e nelle mani di inaccettabili trafficanti di esseri umani. Ho anche ringraziato per lache intercorre tra i ministri dell'Interno dei nostri due Paesi su questo versante del fenomeno migratorio". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell'incontro con l'omologo dellad'Alassane Ouattara.

Mattarella in Africa, prima tappa in Costa d'Avorio - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Italia per una missione in Africa. Il capo dello Stato atterrerà in serata ad Abidjan, in Costa d'Avorio, prima tappa di un viaggio che ...ansa