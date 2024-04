Michela Murgia e i debiti col fisco lasciati in eredità | «Non c’è stato tempo di ripagare tutto | ma ora ci pensiamo noi»

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono anche deicon iltra le cose cheha lasciato inalla sua «famiglia d’anima». A sollevare il caso nei giorni scorsi è stata La Verità, secondo cui sulla casa in Sardegna della scrittrice graverebbe una pendenza da 47mila euro con l’Erario per multe e imposte non pagate. A offrire qualche dettaglio in più sulla vicenda è Alessandro Giammei, uno dei figli d’anima di, che ha deciso di concedere un’intervista a Repubblica per evitare speculazioni sul conto della scrittrice e intellettuale scomparsa il 10 agosto 2023. «L’idea cheavesse contenziosi o addirittura sfide con loe con ilmi sembra un’esagerazione», spiega ...

Truzzu: «Non dedicherei mai una via a Michela Murgia perché mi sembra un personaggio più negativo che positivo, era una totalitaria». Perché il candidato presidente del Centrodestra in Sardegna si ... (vanityfair)

“Sull’utero in affitto ero in contrasto con Michela Murgia : nessuna donna vuol dare via il suo bimbo per soldi “. Così Barbara Alberti , ospite de La Confessione di Peter Gomez in onda stasera alle ... (ilfattoquotidiano)

FIRENZE Uno spettacolo per le donne, stasera alle 21 al teatro Puccini. "Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più", tratto dal libro di Michela Murgia , offre così occasione di ... (lanazione)

Michela Murgia, debiti nell'eredità alla queer family: «Aveva un piano per saldarli ma la malattia l'ha bloccata» - Tutti per uno e uno per tutti. Michela Murgia ha sempre sottolineato, in vita, quanto tenesse alla sua famiglia queer: non è un caso che la scrittrice e attivista abbia lasciato la ...leggo

Morte Michela Murgia, anche i debiti in eredità alla queer family: “Aveva un piano ma non c’è stato tempo. Per le cure mediche spese onerose” - L’onere graverà ora sulla sua queer family. Dopo aver accettato l’eredità del’attivista, scrittrice, drammaturga, e critica sarda, scomparsa lo scorso agosto per un male incurabile, dovranno anche san ...ilriformista

