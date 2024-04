Mi siedo e rifiuto tutto Il mistero di Patrizio | pacchista delle Marche | cosa non torna ad Affari tuoi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Io solo pacchi rossi e grossi. Questo è blu, sicuro".da San Michele al Fiume è ildal tocco d'oro di, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto da Amadeus. Anche martedì sera il programma ha clamorosamente vinto la sfida dello share di fascia, battendo pure le battute iniziali della semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Lazio su Canale 5, totalizzando la bellezza di 5 milioni e 595.000 telespettatori con il 25,47% di share. Merito forse anche della partita di Rocco, concorrente da Possidente in provincia di Potenza, in gara in rappresentanza della Basilicata in coppia con la moglie Anna. Lui sfortunatissimo nelle chiamate, lei con sensazioni più che positive. Così quando a metà esatta della serata il Dottore propone il cambio, la signora non ha dubbi: "Vorrei il 14". E ...

