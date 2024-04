Mi piace da matti | starei ore a sentirlo | dopo gli insulti | Mauro Corona elogia a sorpresa De Luca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ormai è diventato un volto noto della tv. Il suo nome va a braccetto con quello di Bianca Berlinguer, di cui era ospite fisso su Rai 3 e che l'ha seguita anche su Rete 4., coi suoi modi rudi, ma diretti e incisivi, funziona in tv. Su di lui sono piovute barcate di critiche, ma non ci ha mai dato troppo peso, anzi. In una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontato, tornando su alcuni episodi che hanno segnato il suo percorso in televisione e i suoi diverbi storici durante le puntate dei programmi a cui ha preso parte al fianco della Berlinguer. I confronti sono stati centinaia e spesso coloriti, ma alcuni diverbi sono rimasti nella storia. In particolare, un altro personaggio dai toni altrettanto accesi, ha avuto parole poco lusinghiere nei suoi confronti. "Neanderthal, troglodita vestito come un capraio afghano, cammelliere ...