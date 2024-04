Metropolitana blu Milano | ma quando aprirà la M4 fino a San Cristoforo? “Puntiamo a settembre 2024”

(Di mercoledì 3 aprile 2024)- "Stiamo correndo per poter garantire, ma credo lo faremo, l'apertura della M4a Sandi quest'anno" però "vorremmo confermarvelo in una delle prossime puntate". Queste le parole del sindaco di, Giuseppe Sala, a proposito dell'apertura dell'intera tratta della linea blu della, attualmente attiva da Linate a San Babila. Il primo cittadino ha delineato una possibile tempistica per l’importante collegamento. Intanto da oggi, mercoledì 3 aprile, lablu di- la nuova M4 - sarà chiusa al pubblicoal 9 aprile per permettere ai tecnici di effettuare tutte le prove necessarie in vista del completamento della linea. Ma sarà attivato un servizio bus sostitutivo. ...

