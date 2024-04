Messaggio a Perugia | Non molliamo mai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non è una partita da dentro o fuori ma l’Allianz Milano deve giocarla come se fosse. Oggi, alle 20.30, in casa, i meneghini affrontano gara 2 delle semifinali scudetto contro la Sir Susa Vim, avanti nella serie per 1 a 0. Non si può concedere più nulla agli avversari, soprattutto non bisogna cedere il fattore campo. Domenica, nell’uovo di Pasqua, i ragazzi di Piazza hanno trovato una brutta sorpresa dai nove metri, a firma dei battitori umbri. Dal ritrovato capitano Leon, fino a Plotnytskyi passando per l’MVP del match Ben Tara. La formazione di casa dovrà così ripartire da quanto di buono fatto nel primo incontro di semifinale. Escluso il primo parziale la compagin lombarda è riuscita a tenere testa alla squadra di Angelo Lorenzetti. Bisognerà cambiare l’approccio al match e non far scappare subito gli avversari, rimanere concentrati e sbagliare meno al ...