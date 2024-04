Mercedes Monè | “Io e Tony Khan abbiamo costruito un rapporto sano e ora voglio che la AEW sia la mia casa”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In un intervista su 98.5 Stick To Wrestling,ha parlato di come è riuscita ad instaurare il giustocon la giusta fiducia assieme ae quindi a scegliere di firmare il suo contratto con la All Elite Wrestling. “Noi neparlato per diverso tempo in completo silenzio senza che nessun altro lo sapesse. Ci sono così tante cose in lavorazione che neanche immaginate… quando però mi chiamò la prima volta gli risposi che ci avrei pensato.une mi sono promessa che avrei guardato il prodotto per seguire al meglio la divisione femminile e così ho fatto. Il mio sogno è immediatamente diventato quello di far accrescere la categoria, di crescere io stessa e sapevo ...