Mercato Napoli | il big può dire addio a sorpresa | “Tentazione Premier”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un fulmine a ciel sereno è la notizia lanciata dall’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui un big potrebbealal termine della stagione. Ormai si sa: raggiungere il traguardo, in casa, è impresa ben ardua. Il momento è delicato e l’ennesima sconfitta stagionale di sabato santo contro l’Atalanta ha aperto nuove e profonde riflessioni, oltre che a incessanti critiche da parte dei tifosi. Francesco Calzona non si è nascosto al termine del match, definendo giusta la contestazione piovuta dagli spalti del Diego Armando Maradona, intimando i suoi a una reazione d’orgoglio da qui all’ultima sfida del campionato di Serie A. Dopo di che, sarà rivoluzione totale: in parte, la stessa sembra essere già partita con l’arrivo imminente di Giovanni Manna dalla Juventus. Presto ...