Mele | ' Torino sarà sempre cuore pulsante di Stellantis'

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ", con Mirafiori e tutto il Piemonte, è, e loanche in futuro, la città o la regione da cui parte tutto, ildi decisioni che non si limitano soltanto al nostro Paese ma che coinvolgono tutta l'attività mondiale di". Lo ha detto Davide, responsabile Corporate affairs diin Italia nell'incontro al ministero su Mirafiori. "Siamo convinti della potenzialità di raggiungere target ambiziosi a Mirafiori della 500 elettrica portandola a numeri a tre cifre per il gioiello che è e che ha dimostrato nei suoi 18 anni di storia recente (circa 3 milioni di unità prodotte)" ha sottolineato. "Nel recente passato ne ha già mostrato il potenziale, con una velocità massima di 430 vetture al giorno su due turni con ...

