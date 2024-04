Mauro Corona | «De Luca mi piace da matti | starei ore a sentirlo» Corsera

(Di mercoledì 3 aprile 2024)si concede ad un’intervista al Corriere della Sera, anche se con qualche resistenza: «Sono una m…, vittima dell’impulsivita?. Colpa delle botte che mi ha dato mio padre quando ero piccolo» E? meglio di suo padre. «Mando? in coma mia madre tre volte. Finche? lei scappo? di casa. Avevo 6 anni, mio fratello 5, l’ultimo nato 4 mesi. La rividi che ero tredicenne». Perche? la picchiava? «Importa? Gelosia, vino…». Fu allontanato dalla tv dopo che in diretta tv maltratto? Bianca Berlinguer: «Stia zitta una buona volta, gallina». E? dura sparire dal video? «Potrei vivere anche senza la tv. Cammino, scrivo, scalo, scolpisco. Sono il Don Chisciotte del Nordest». In che senso? «Don Chisciotte vinceva sempre perche? perdeva. Sono quelli che temono d’essere privati della poltroncina a fare i perbenisti e i buonisti. Non dicono le parolacce per ...

Era stato bollato come "maschio tossico" dalle femministe, Emmanuel Macron . Tutto sommato, gli era andata meglio che con Mauro Corona . Lo scrittore, montanaro, eremita e scultore, ospite fisso di ... (liberoquotidiano)

Mauro Corona è vittima dell’impulsività per colpa « delle botte che mi ha dato mio padre quando ero piccolo». Per questo quando Stefano Lorenzetto lo chiama per l’intervista al Corriere della Sera ... (open.online)

Mauro Corona: "Mio padre mandò 3 volte in coma mia madre. Da piccolo ho sofferto la fame" - "Appartengo alla natura. Mi aderisce come una garza. Walt Whitman, poeta, diceva: “Conosco il metodo per fare gli uomini migliori: vivere all’aria aperta, mangiare e dormire con la terra”". Così si de ...huffingtonpost

Mauro Corona: «Papà mandò in coma la mamma 3 volte e lei scappò. La lite con Bianca Berlinguer Avevo bevuto» - Maurizio Corona, conosciuto come Mauro Corona, nasce alpinista, ma la sua passione per la scrittura lo porta a diventare autore di svariati libri, ...msn

Mauro Corona: «Potrei vivere senza tv, ma funziono. Il malinteso con Bianca Berlinguer Avevo bevuto. La felicità La guarigione dei miei figli» - Lo scrittore e scultore: «Mio padre fece finire in coma mia madre tre volte. A Fabrizio Corona in cella mandai 20 dei miei libri. Le offese di De Luca Lo adoro» ...corriere