Matteo Paolillo | il nuovo disco è Edo – Ultimo atto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo il successo della quarta stagione di Mare Fuori,torna alla musica e lo fa con l’EP Edo –Anticipato dal singolo Nun è cos con LDA, e dopo l’uscita della quarta stagione di Mare Fuori,pubblica il 5 aprile ilEP Edo-(Ada/Warner Music Italy), legato come il precedente Ep al personaggio interpretato nella serie tv di grande successo. “Con ‘Mare Fuori 4’ si chiude un cerchio e volevo fare unsaluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un Ep tutto il suo mondo. Si può considerare un Sequel dell’Ep ‘Edo’ fnel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio ...