Matteo Berrettini | che carattere! Vince la battaglia con Munar e sfiderà Sonego ai quarti a Marrakech!

Un esordio convincente per Matteo Berrettini a Marrakech (Marocco). Il tennista romano ha dato il via alla sua stagione sulla terra rossa e il primo match affrontato contro il kazako Alexander ... (oasport)

Buona la prima per Matteo Berrettini . Il nostro portacolori (n.135 del mondo) ha iniziato bene il proprio percorso nell’ATP250 di Marrakech (Marocco). Sulla terra rossa nordafricana, Berrettini ha ... (oasport)

Come tutti sapete Matteo Berrettini è rientrato nel Challenger di Phoenix dopo un lungo stop facendo molto bene nonostante la sconfitta in finale. Nel torneo successivo è stato battuto da Murray in ... (infobetting)