Mattarella | ‘Italia conferma impegno contro pirateria e traffici illeciti’

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Costa d’Avorio a conferma dell’interesse del l’Italia nei confronti del continente africano, strategico e in cima al dossier della ... (ildifforme)

Continua la battaglia di Roberto Salis per evitare il carcere in Ungheria alla figlia Ilaria, detenuta da 13 mesi a Budapest per l’aggressione a due militanti neonazisti che mai l’hanno denunciata. ... (ilgiorno)