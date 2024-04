(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il Capo dello Stato incontra l'omologo Alassane Ouattara. Collaborazione su energia, migranti e sicurezza, Piano Mattei occasione per lavoro comune a favore dell'Africa. Preoccupazione crescente per crisi in Medio Oriente. "L'Italia ritiene lad'Avorio undi, negli ultimi anni il nostro dialogo è intensamente cresciuto e intendiamo che cresca ulteriormente". Il

Abidjan, 3 apr, (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso con il Presidente la preoccupazione per il deterioramento della situazione politica e di sicurezza dell’area del Sahel, che si aggrava con ... (calcioweb.eu)

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo apprezzato molto la posizione della Costa d’Avorio per l’aggressione della Russia all’Ucraina, pienamente conforme ai valori e ai principi dell’Onu”. Lo ha ... (calcioweb.eu)

Mattarella in Costa d'Avorio, partner di primaria importanza - Preoccupazione crescente per crisi in Medio Oriente. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Palazzo Presidenziale, con Alassane Ouattara, Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio ...adnkronos

Piano Mattei, Mattarella “Concreto e comune lavoro per lo sviluppo” - ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il presidente per aver espresso apprezzamento per il lavoro del Governo italiano sul Piano Mattei, che deve ...iltempo

Gaza, Mattarella: "Israele rischia di ostacolare la sua sicurezza" - E' quanto ha dichiarato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita ad Abidjan, in Costa d'Avorio (Africa). "L'attuale contesto internazionale - ha proseguito -, drammaticamente ...primapaginanews