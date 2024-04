Mattarella | dopo 75 anni comprendiamo la lungimiranza della Nato

«Mi ha molto impressionato che abbia telefonato lui in prima persona e che lo abbia fatto con questa rapidità. Lo ringrazio davvero tanto per il suo coinvolgimento». Così Ilaria Salis , docente ... (open.online)

Sergio Mattarella chiama Roberto Salis dopo l'appello per la figlia Ilaria, detenuta in Ungheria. Il presidente della Repubblica ha telefonato al padre della 39enne docente italiana, in carcere... (leggo)