Mattarella | Costa d' Avorio partner di primaria importanza | collaborazione su energia e non solo' **

Mattarella "Costa d'Avorio partner importante per l'Italia" - ABIDJAN (Costa D'AVORIO) (ITALPRESS) - "Le relazioni tra Costa d'Avorio e Italia sono eccellenti, non solo per l'amicizia che ci lega ma anche per ...stream24.ilsole24ore

Mattarella: "La violenza a Gaza ostacolo alla sicurezza di Israele" - Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Abidjan, prima tappa della sua visita in Africa. "L'attuale contesto internazionale - afferma Sergio Mattarella -, drammaticamente segnato dal ...ansa

Mattarella: "Violenza a Gaza ostacolo alla sicurezza di Israele" - In conferenza stampa dopo l’incontro con il presidente della Costa d’Avorio Ouattara, il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato della crisi in Medio Oriente: “Abbiamo condiviso la preoccupa ...ilgiornale