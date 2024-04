Mastella | “Calenda è un odiatore e un diffamatore Lo querelo”

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è une un. Lo, questo pariolino viziato che gioca a fare il bulletto” “Ho dato mandato di querelare Carlo. Questo pariolino viziato che gioca a fare il bulletto mediatico non può permettersi di associare il mio nome e la mia storia politica alla mafia. Mentre lui giocava a fare il figlio di mammà, io ho combattuto senza sconti la criminalità organizzata, da Ministro della Giustizia.non capisce nulla di politica, ma non pensavo fosse pure un maestro di maleducato e diffamante dileggio. Ci vedremo in tribunale“, lo scrive il Sindaco di Benevento Clemente. “Sestudiasse al posto di fare l’social, saprebbe che da cattolico sono ...