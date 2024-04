Massimo Adriatici uccise un uomo in piazza a Voghera Respinta la richiesta di giustizia riparativa per l’ex assessore

(Di mercoledì 3 aprile 2024)(Pavia) – La sera del 20 luglio 2021 Youns El Bossettaoui, 39 anni, venne ucciso da un colpo di pistola sparato inMeardi dall’alloraleghista alla Sicurezza,. Il 49enne, avvocato, è alla sbarra a Pavia e oggi è ripreso il processo a suo carico per eccesso colposo di legittima difesa. In apertura di questa seconda udienza (il processo era iniziato lo scorso 2 febbraio) era stato annunciato l'accordo raggiunto tra i difensori di(gli avvocati Gabriele Pipicelli e Luca Gastini) e il legale della vedova della vittima, per consentire all'imputato di accedere all'istituto della "". Ma lanon è stata accolta dal tribunale. La donna, tramite il suo ...

