(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stataladi avvio del procedimento per la formazione dele del. Parte dunque il percorso per la strumentazione che disegnerà e regolerà il territorio per i prossimi anni: un atto fondamentale e strategico per lo sviluppo futuro in termini di potenzialità edificatoria, infra, economica, di servizi e di gestione e salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale del Comune. "Il governo del territorio è una materia di programmazione strategica – spiega il vicesindaco Damasco Rosi, che ha le deleghe all’urbanistica e all’edilizia privata – che consente di raccogliere ed elaborare le esigenze della comunità e di convertirle in ...

"Massarosa: Approvata delibera per nuovo Piano Strutturale e Operativo" - Il Consiglio Comunale di Massarosa ha avviato il procedimento per la formazione del nuovo Piano strutturale e operativo, fondamentale per lo sviluppo futuro del territorio. Il vicesindaco Rosi sottoli ...lanazione

Sarà Damasco Rosi il nuovo direttore Cna dopo Stephano Tesi - L'accordo per l'inserimento di Damasco Rosi come futuro direttore di Cna Lucca è stato approvato all'unanimità, con entrata in organico prevista per la seconda metà del 2024.lanazione

Damasco Rosi nuovo direttore Cna dal 2025 - Nelle settimane scorse si è perfezionato l'accordo per inserimento di Damasco Rosi, attuale Vicesindaco di Massarosa nella struttura di Cna Lucca nel futuro ruolo di direttore. La proposta, dopo esser ...lagazzettadilucca