Mary & George tra orge e incesto | Tony Curran | Serie liberatoria | ho fatto l' attore per potermi spogliare

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L'interprete di Re Giacomo nella piccante ministoricaloda il coraggio dellacon Julianne Moore, che non lesina in sesso e scene scandalose. Arriverà in esclusiva su Sky, e in streaming su NOW, il 7 aprilein costume con Julianne Moore nei panni diVilliers, una donna di umili origini, ma estremamente ambiziosa, che convinse il suo secondo figlio,, a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, conosciuto anche come Giacomo I d'Inghilterra. E mentre si preannunciano, sesso e scene incestuose,, che interpreta Re Giacomo, definisce ...