La notizia in base alla quale l’inconsolabile Marta Fascina si sarebbe infine consolata dalla morte del compagno Silvio Berlusconi trovando un nuovo amore, ha avuto vita breve ed è stata smentita ... (milleunadonna)

Marta Fascina si rivede in Parlamento . A due mesi dall’ultimo avvistamento, ricompare alla Camera l’inconsolabile vedova (finta) di Silvio Berlusconi. Proprio nel giorno del doppio voto sulle ... (lanotiziagiornale)

Marta Fascina 'finanziatrice' di Forza Italia: "Faccio come il presidente Berlusconi" - Marta Fascina 'finanziatrice' di Forza Italia. L'ex compagna di Silvio Berlusconi ha deciso di contribuire alle casse del partito, come faceva il suo fondatore, che è stato il principale sostenitore ...adnkronos

Camera, mozione di sfiducia per Salvini e Santanchè: la diretta - Tutti i deputati precettati: la maggioranza deve mostrare compattezza, ogni voto del centrodestra è prezioso ...lastampa

Marta Fascina torna in Parlamento nel giorno del voto sulle mozioni di sfiducia a Salvini e Santanchè - Marta Fascina torna alla Camera dopo due mesi. In questa legislatura la vedova di Silvio Berlusconi ha collezionato appena il 5,2% di presenze Marta Fascina si rivede in Parlamento. A due mesi ...lanotiziagiornale