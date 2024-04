Marlon Brando | le manie di un mito del cinema che oggi avrebbe compiuto 100 anni

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è passato alla storia come uno degli interpreti più carismatici di Hollywood, capace di dare anima e corpo ai suoi personaggi nel più puro stile dell’Actor’s Studio. Ma è stato anche un personaggio controverso, la cui vita è stata segnata da lutti terribili e piccole e grandi eccentricità. Sin da giovane, infatti, amava dare false notizie su di sé, recitando la parte del bel tenebroso (cosa che gli riusciva benissimo). Per esempio, diceva di essere nato a Bangkok dove suo padre, rinomato zoologo, stava facendo delle ricerche. Nulla di più falso, visto che nacque a Omaha, in Nebraska, da un produttore di pesticidi e una casalinga.amava suonare i bongos e leggere i classici della filosofia, da Kant a Nietzsche e Rousseau. Nonostante la vittoria dell’Oscar nel 1954 per Fronte del porto, Hollywood lo considerava uno ...