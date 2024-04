Marco Maddaloni | “Dal Grande Fratello esco con la consapevolezza di essere un punto di riferimento per molti giovani” | Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 3 aprile 2024)è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del2024. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, il campione di Judo ha deciso di abbandonare il programma per stare vicino alla sua famiglia in un momento difficile. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato della sua esperienza nel reality e dei progetti futuri. Noi di SuperGuidaTv abbiamoto in esclusivaal concorrente delCome stai dopo questa esperienza al? “Rientriamo a piccoli passi ma rientriamo. Va abbastanza bene ma la vita fuori ha continuato a correre, e tu magari hai ...