Marcia | Palmisano attesa al via della 20 km di Podebrady

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Antonellaè pronta a tornare a disputare una 20 km per la prima volta dal bronzo ottenuto ai Mondiali. L’atleta azzurra è prevista al viagara a, in Repubblica Ceca. Mancano due mesi all’evento europeo che si terrà a Roma il 7 giugno, mentre ormai si contano solo quattro mesi al via dei Giochi Olimpici di Parigi eè pronta a sfidare rivali che potrebbero ripresentarsi anche durante le prossime marce. La partenzagara aè prevista per le 12:50 delle giornata di sabato. SportFace.

I due azzurri si impongono nella 10 km di Guadix. ROMA - Doppio successo azzurro in Spagna nella 10 km di marcia di Guadix. La campionessa olimpica della 20 km Antonella Palmisano detta legge fin ... (ilgiornaleditalia)

Guadix , 4 febbraio 2024 – Uno splendido doppio successo azzurro è arrivato dalla 10 km di Marcia di Guadix , in Spagna. Nella mattina di oggi, la campionessa olimpica della 20 km Antonella Palmisano ... (ilfaroonline)

Granada, 4 febbraio 2024 – Anto nella Palmisano e l’altro nascente azzurro Francesco Fortunato hanno centrato un doppio successo nella 10 km di marcia di Guadix, nei pressi di Granada in Andalusia, ... (sport.quotidiano)

