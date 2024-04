Mara Venier spiazza Francesca Fagnani | “Visto che date un sacco di soldi vengo anch’io a Belve”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024), ospite a “Domenica In”, il celebre programma talkshow di, ha presentato la nuova stagione di “”, il suo programma in cui intervista svariati ospiti. Tra i protagonisti dell’edizione che ha preso il via martedì 2 aprile ci sono ancora una volta i grandi protagonisti dell’attualità: dalla politica con il leader della Lega Matteo Salvini, al gossip con Fedez, da mesi sotto i riflettori per la rottura con Chiara Ferragni. L’annuncio degli ospiti attesi a “” è passato però per un attimo in secondo piano quandohatochiedendole i motivi che spingono gli ospiti a partecipare alla sua trasmissione. “Ma come maino tutti a farsi ...