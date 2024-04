Mantegazza | lavori conclusi Investito oltre un milione per la messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Più di undi euro diper riconsegnare alla comunità di San Terenzo una scuola efficiente e sicura. Nel borgo del Comune di Lerici sono finalmente giunti al termine idi ristrutturazione della scuola media. L’edificio è pronto ad ospitare i ragazzi dal prossimo anno scolastico, in locali ora adeguati alle esigenze didattiche attuali. Nella prima parte del cantiere sono state realizzate le opere relative all’adeguamento sismico dell’intera struttura e alla predisposizione delle fondazioni per la possibile sopraelevazione di un piano. In corso d’opera il Comune si è aggiudicato un bando Pnrr per interventi di efficientamento energetico che ha permesso il finanziamento anche di nuovi impianti elettrici, termici e antincendio. Nell’occasione del rifacimento della struttura, infatti, sono ...