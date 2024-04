Manna prossimo ds del Napoli si scatena al gol di Vlahovic | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La partita di Coppa Italia tra Juventus e Lazio ha regalato motivi di grande interesse. La squadra di Massimiliano Allegri si è imposta sul risultato di 2-0 con i gol di Chiesa ee unasui social non è passata inosservata. Il riferimento è all’esultanza di Giovanni. L’attuale dirigente della Juventus sarà ildirettore sportivo del: l’accordo con il presidente De Laurentiis è stato raggiunto dopo un colloquio e sono state gettate le basi per il futuro. La reazione diUna scena della partita dello Stadium è diventata virale: Giuntoli abbraccia con veemenza proprio, mentre questi urlava per la gioia. Juventus Juventus: Allegri in bilico eal ...